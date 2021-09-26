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Merkezefendi şampiyonu elinden kaçırdı

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Merkezefendi şampiyonu elinden kaçırdı

ING Basketbol Süper Ligi'nde tarihinde ilk kez yer alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk maçında lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'i deplasmanda uzatmada elinden kaçırdı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde tarihinde ilk kez yer alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk maçında lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'i deplasmanda uzatmada elinden kaçırdı. Güçlü rakibi karşısında 16 sayı farkla geriden gelip üçüncü periyotta öne geçen Merkezefendi, normal süresi 86-86 biten maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmada Anadolu Efes, 94-93'lük skorla yalnız 1 sayı farkla galibiyete uzandı. Denizli temsilcisi kazanamasa da Avrupa devi rakip önündeki performansıyla alkış aldı.

Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, maçın ardından, "Böyle güçlü bir rakibe karşı takım halinde iyi reaksiyon gösterdik. Basketbolun içerisinde kontrol edemediğimiz durumlar var. Onlar bizim canımızı çok acıttı. Özellikle ribaundlar, maçın başında çok hücum ribaundu verdik. Belki onları vermemiş olsak maçın sonunda kazanan taraf biz olacaktır. Ligde çok yeni bir takımız, her geçen gün daha iyi olacak. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Hafta içi oynayacağı maçta başarılar dilerim" açıklamasını yaptı.


Merkezefendi şampiyonu elinden kaçırdı

Merkezefendi şampiyonu elinden kaçırdı

Merkezefendi şampiyonu elinden kaçırdı

Merkezefendi şampiyonu elinden kaçırdı

Merkezefendi şampiyonu elinden kaçırdı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Merkezefendi şampiyonu elinden kaçırdı - Haberler Spor
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