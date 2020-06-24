Merkezefendi potada Umipig'i aldı TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde koronavirüs salgınıyla yarım kalan geçen sezonu üçüncü sırada bitirip yeni sezon öncesi transfer harekatına hızlı başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılan guard Isiah Umipig'i kadrosuna kattı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde koronavirüs salgınıyla yarım kalan geçen sezonu üçüncü sırada bitirip yeni sezon öncesi transfer harekatına hızlı başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılan guard Isiah Umipig'i kadrosuna kattı. Son 2 sezonu ülkemizde geçiren 28 yaşında, 1.83 boyundaki oyuncu geçen sezon Manisa'da 19.4 sayı, 2.3 ribaund, 5 asist ortalamalarıyla oynayıp takımın en skorer ismi oldu. Umipig, Denizli yönetiminin kendisine gönderdiği sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: DHA