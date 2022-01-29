Merkezefendi potada çıkış arıyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından son 3 maçını kaybederek alt sıralardan kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, yarın Semt77 Yalovaspor deplasmanına çıkacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından son 3 maçını kaybederek alt sıralardan kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, yarın Semt77 Yalovaspor deplasmanına çıkacak. Yalova 90'ıncı Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nden birlikte Süper Lig'e yükselen iki ekip de oynadıkları 17 maçta 5'er galibiyet aldı.
Demirören Haber Ajansı - Spor