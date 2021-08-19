Merkezefendi Off-Road için geri sayım başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkezefendi Off-Road için geri sayım başladı

Merkezefendi Off-Road için geri sayım başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 22 Ağustos'ta yapılacak olan Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışına adrenalini ve heyecanı seven tüm hemşehrilerini davet etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 22 Ağustos'ta yapılacak olan Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışına adrenalini ve heyecanı seven tüm hemşehrilerini davet etti.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışı'na Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan davette bulundu. Başkan Doğan davet mesajında, "Türkiye Off Road Şampiyonası'nın yedi ayağından biri, bu sene de Merkezefendimizde yapılacak. Ulusal nitelikli bu organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, Türkiye Off - Road Şampiyonası 2. Ayak yarışlarını, izleme noktalarının piste hakimiyeti açısından seyir zevkini üst düzeye taşıyan Çakmak Mahallemizdeki yeni pistimizde gerçekleştireceğiz. Seyirci etabının startını 22 Ağustos Pazar günü saat 12.20'de vereceğiz. Daha önce gelerek yarışmacılarımızın antrenman turlarını izlemek isteyen hemşehrilerimiz için tribünlerimiz açık olacak. Biz hazırız, Merkezefendi hazır, araçlar hazır, sporcular hazır. O zaman, sporun ilçesi Merkezefendi'de, 22 Ağustos'ta spor zamanı, Off - Road zamanı. Adrenalini, heyecanı hissetmek isteyen tüm hemşehrilerimizi 22 Ağustos Pazar günü, pistimize davet ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ece Üner Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Mustafa Er Burak Yılmaz Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merkezefendi Off-Road için geri sayım başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:31:39. #1.14#

title