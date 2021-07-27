Merkezefendi'nin son yabancısı Smith
ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ABD'li skorer guard Adam Smith'i kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ABD'li skorer guard Adam Smith'i kadrosuna kattı. 29 yaşında, 1.85 m boyundaki oyuncu NCAA'de 2016'da Georgia Tech Üniversitesi'nden mezun oldu. Ülkemizde 2017-18 sezonunda Petkimspor'da oynayan Smith, geçen sezona Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımında başlayıp sezonu Polonya'nın Zielona Gora takımında tamamladı.
- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı