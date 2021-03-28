Merkezefendi'nin şampiyonluk yürüyüşü sürüyor
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Merkezefendi'nin şampiyonluk yürüyüşü sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi'nin şampiyonluk yürüyüşü sürüyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde son ayların flaş takımı Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, üst üste 9'uncu galibiyetini play-off hattının iddialı ekiplerinden Bornova Belediyespor'u deplasmanda 85-77 yenerek alırken, zirveye ortak olmayı da sürdürdü.

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Türkiye Basketbol Ligi'nde son ayların flaş takımı Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, üst üste 9'uncu galibiyetini play-off hattının iddialı ekiplerinden Bornova Belediyespor'u deplasmanda 85-77 yenerek alırken, zirveye ortak olmayı da sürdürdü.

İzmir deplasmanında Dwight Coleby'nin 25 sayı, 11 ribaundluk performansıyla zafere uzanan Denizli temsilcisi, ligde bitime 6 hafta kala 24 mçta 16 galibiyetle Samsunspor'la birlikte liderliği paylaşıyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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