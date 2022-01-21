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Merkezefendi'nin konuğu Gaziantep

Merkezefendi'nin konuğu Gaziantep
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından son 2 maçını kaybederek alt sıralardan kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Gaziantep Basketbol'u yeniden çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından son 2 maçını kaybederek alt sıralardan kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Gaziantep Basketbol'u yeniden çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde 16 maçta 5 galibiyet elde eden Merkezefendi'ne Başkan Veli Deveciler, 8 oyuncunun geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmasının olumsuz etkilerini yaşadıklarını belirterek, "Oyuncularımız yavaş yavaş ritimlerini tekrar buluyor. Avrupa'nın en zorlu liglerinden birinde ilk kez mücadele ediyoruz. Yeniden kazanmaya başlamak istiyoruz. Taraftar desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, basketbol, Gaziantep, Spor, Haber

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