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Merkezefendi'nin konuğu Galatasaray

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi'nin konuğu Galatasaray

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 85-77 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Galatasaray Nef'le karşı karşıya gelecek.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 85-77 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Galatasaray Nef'le karşı karşıya gelecek.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyette kalarak düşme hattında yer alan Denizli temsilcisi, 5 galibiyeti bulunan 4'üncü sıradaki dişli rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.


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