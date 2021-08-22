Merkezefendi'nin güveni tam

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, oluşturduğu kadroya güveniyor.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, oluşturduğu kadroya güveniyor. Kamp döneminin ardından Süper Lig'de sezonun ilk maçını 25 veya 26 Eylül'de son Euroleague ve lig şampiyonu Anadolu Efes'le deplasmanda oynayacak Denizli temsilcisinde Asbaşkan Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin, açıklamalarda bulundu. "Biz planlarımızı 3-4 sene üzerine yaptık" diyen Veli Tefenlili, "Hedefimiz sadece Süper Lig'e çıkıp geri dönmek değil. Biz hedefimizi uzun vadede Avrupa'da kupalar olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Tefennili, "Önümüzdeki dönemlerde ciddi anlamda Denizli'ye çok iyi Avrupa takımlarını getirmeyi arzuluyoruz. Süper Lig'de ilk yılımız. Bu sezon ayağımızı yere sağlam basalım yeter. Ütopik hedefler peşinde değiliz. Tüm takımlara saygı duyan bir takımız. Denizli halkı bize inanıyor ve güveniyor. Hep birlikte başaracağız" açıklamalarını yaptı. Gökhan Gökşin ise ilk sezonlarını sıkıntısız geçirmek için planlama yaptıklarını belirtti. Gökşin,"Denizli halkının gurur duyacağı bir organizasyon yarattık. Seyircimizle de buluşarak çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Kombine bilet satışlarımıza olan ilgi devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı