Merkezefendi'nin başarısı ekip işi
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Merkezefendi'nin başarısı ekip işi

Merkezefendi'nin başarısı ekip işi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Ligi'nden tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te başkan Veli Deveciler, başarılarının ekip işi olduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Ligi'nden tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te başkan Veli Deveciler, başarılarının ekip işi olduğunu söyledi. 

Deveciler, şampiyonlukta Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın büyük katkısı olduğunu vurguladı. Ligdeki ilk sezonlarında Doğan'ın isteğiyle güçlü bir yönetim oluşturarak yola çıktıklarını, ikinci yılda büyük bir başarı kazandıklarını belirten Deveciler, "Belediye Başkanı Doğan'ın, '3 yıl içinde en üst lig' hedefine ulaştık. Büyük bir azim ve birlikle çalıştık" dedi.  Yeni sezonda Süper Lig'deki hedeflerini de açıklayan başkan Veli Deveciler, "Yeni hedef Süper Lig'de kalıcı olmak, Avrupa'da mücadele etmek, güçlü bir altyapı oluşturmak ve Denizlili gençlerin başarılı sporcular olmasıdır. Başkanımız Şeniz Doğan her zaman en iyisini istiyor, biz de en iyisini yapmaya hazırız. Büyük başkanımıza yaptığı her şey için Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket olarak teşekkürlerimizi borç biliriz" diyerek sözlerini tamamladı.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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