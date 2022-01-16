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Merkezefendi koronavirüs mağduru

Merkezefendi koronavirüs mağduru
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 3 maçını kazandıktan sonra takımda yaşanan 8 koronavirüs vakası nedeniyle 2 maçı ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 20 gün aradan sonra çıktığı ilk sınavda Frutti Extra Bursaspor'a 90-67 yenilmekten kurtulamadı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 3 maçını kazandıktan sonra takımda yaşanan 8 koronavirüs vakası nedeniyle 2 maçı ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 20 gün aradan sonra çıktığı ilk sınavda Frutti Extra Bursaspor'a 90-67 yenilmekten kurtulamadı. Takım halinde uzun süre antrenman yapamayıp çalışmalara ancak maç arifesinde başlayabilen Merkezefendi, bu mağlubiyetle 15 maçta 5 galibiyette kaldı. Alt sıralarla bağını koparmak isteyen Denizli temsilcisi, hafta içinde 19 Ocak Çarşamba günü erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 3 maçını kazandıktan sonra takımda yaşanan 8 koronavirüs vakası nedeniyle 2 maçı ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 20 gün aradan sonra çıktığı ilk sınavda Frutti Extra Bursaspor'a 90-67 yenilmekten kurtulamadı.

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