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Merkezefendi kendine geldi

Merkezefendi kendine geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda üst üste 6 mağlubiyetle düşme hattına kadar gerileyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, son 2 maçını kazanıp silkindi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda üst üste 6 mağlubiyetle düşme hattına kadar gerileyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, son 2 maçını kazanıp silkindi. Büyükçekmece'yi deplasmanda yendikten sonra ligin güçlü ekiplerinden Darüşşafaka'yı da evinde Lucas'ın 26 sayılım performansıyla 74-69 mağlup eden Denizli temsilcisi, 13 maçta 4 galibiyete ulaşıp düze çıktı. Büyük sevinç yaşayan Antrenör Zafer Aktaş, mücadelenin ardından, "Geçen hafta Büyükçekmece maçında uzatmalarda kazandık. Özgüvenimizi kazanmamız açısından bizim için önemliydi. Bizi iyi bir takımız, savaşmaya devam edeceğiz. Seyircimizin önünde güzel bir galibiyet kazandık. Bütün oyuncularımı kutluyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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