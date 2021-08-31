Merkezefendi ilk maça çıkıyor
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Merkezefendi ilk maça çıkıyor

Merkezefendi ilk maça çıkıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna yenilediği kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk hazırlık maçlarına Antalya'da çıkacak.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna yenilediği kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk hazırlık maçlarına Antalya'da çıkacak. Denizli temsilcisi, Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 1'de Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor ve BC Budivelnik Kiev'le mücadele edecek. Merkezefendi, turnuvadaki ilk sınavını yarın saat 19.00'da Ukrayna temsilcisi Budivelnik Kiev'le verip, ardından cuma günü Bahçeşehir Koleji, pazar günü ise Bursaspor'la rakip olacak. Denizli ekibinin Pınar Karşıyaka'yla geçen hafta oynaması planan özel maç ise iptal edilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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