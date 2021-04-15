Merkezefendi ilçesinde hafta sonu kurulan pazarların günü değişti
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Merkezefendi ilçesinde hafta sonu kurulan pazarların günü değişti

Merkezefendi ilçesinde hafta sonu kurulan pazarların günü değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Merkezefendi Belediyesi, hafta sonu kurulan pazarların günü değiştiğini açıkladı.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Merkezefendi Belediyesi, hafta sonu kurulan pazarların günü değiştiğini açıkladı.

Merkezefendi Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarlar, Cuma ve Pazartesi gününe alındı. Cumartesi günleri kurulan Karaman, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Karahasanlı, Yeşilyayla ve Çeltikçi pazar yerleri Cuma günleri, Pazar günleri kurulan Sevindik, Merkezefendi, Hallaçlar(1200 Evler) ve Gültepe(Şirinevler) pazar yerleri ise Pazartesi günleri kendi yerlerinde kurulacağı belirtildi. - DENİZLİ

Merkezefendi ilçesinde hafta sonu kurulan pazarların günü değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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