Merkezefendi filede Play-Off heyecanı yaşıyor

KADINLAR Voleybol 2'nci Ligi'nde normal sezonu 6'ncı Grup'ta nağmağlup lider bitiren Merkezefendi Belediyespor, Play-Off'a bileniyor. Ligde oynadığı 18 maçı da kazanıp finallere kalan Denizli temsilcisi, Eskişehir'deki Play-Off çeyrek finallerinde 25 Şubat'ta Ordu Ünye, 26 Şubat'ta Bahçelievler Voleybol, 27 Şubat'ta ise Ankara DSİ ile karşılaşacak. Antrenör Koray Çakal, Play-Off öncesi, "Ligimizde 18'de 18 yaparak çok önemli başarı elde ettik. Ama asıl önemli olan Play-Off. Eskişehir'de yapılacak Play-Off çeyrek finallerini çok önemsiyor ve yarı finallere kalmak istiyoruz. Bunun için çok çalıştık ve bütün hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

Başkanı Veli Deveciler ise hedeflerinin üst lige çıkmak olduğunu söyledi. Deveciler, "Kulübümüzün basketbolda yakaladığı başarının aynısını Voleybolda'da gerçekleştireceğimize olan inancım tam" dedi.

Kadın voleybol takımının elde edeceği başarılarla Denizlilileri mutlu edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, takıma olan güveninin tam olduğunu söyledi. Başkan Doğan, "Geçtiğimiz yıl sonunda kurduğumuz kadın voleybol takımımız, Denizli'yi Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'nde başarıyla temsil etti. Takımımız başarılı ve azimli kadınlardan oluşuyor. Merkezefendi'nin Sultanları'na güvenimiz tam. Eskişehir'de oynanacak olan Play-Off maçlarında voleybol takımımız inanıyorum ki elde edeceği başarılarla Merkezefendilileri, Denizlilileri mutlu edecek" şeklinde konuştu.