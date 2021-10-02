Merkezefendi evinde ilk sınavda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkezefendi evinde ilk sınavda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi evinde ilk sınavda

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tarihinin ilk sezonunda çıktığı ilk hafta mücadelesinde lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'e uzatmada 1 sayı farkla 94-93 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın iç sahada taraftarıyla buluşacak.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tarihinin ilk sezonunda çıktığı ilk hafta mücadelesinde lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'e uzatmada 1 sayı farkla 94-93 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın iç sahada taraftarıyla buluşacak. Denizli temsilcisi evindeki ilk Süper Lig maçında Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tribündeki konumuna göre 30, 70 ve 100 TL olarak belirlendi. Salona koronavirüs aşı takvimlerini tamamlayan veya 180 gün içinde virüsü atlatıp izolasyon süreçlerini tamamlayan taraftarlar girebilecek. Taraftarları maça davet eden Antrenör Zafer Aktaş, evlerindeki ilk Süper Lig sınavlarında galibiyet almak istediklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı

Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı

 Son dakika... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı

Son dakika... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Özge Özder Kubilay Aka
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Merkezefendi evinde ilk sınavda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:10:43. #1.12#