Merkezefendi erteleme sınavında
ING Basketbol Süper Ligi'nde 20 gün maç yapmadıktan sonra çıktığı Frutti Extra Bursaspor deplasmanını 90-67 kaybedince 3 galibiyetlik serisi son bulan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın erteleme karşılaşmasında Bahçeşenir Koleji'ni konuk edecek.
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -
ING Basketbol Süper Ligi'nde 20 gün maç yapmadıktan sonra çıktığı Frutti Extra Bursaspor deplasmanını 90-67 kaybedince 3 galibiyetlik serisi son bulan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın erteleme karşılaşmasında Bahçeşenir Koleji'ni konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. İki takım arasında 2 Ocak'ta oynanması gereken maç, Merkezefendi'de yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Ligde Denizli temsilcisi 15 maçta 5 galibiyet alırken, Bahçeşehir'in 16 maçta 9 galibiyeti bulunuyor.