Merkezefendi erteleme sınavında - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkezefendi erteleme sınavında

Merkezefendi erteleme sınavında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 20 gün maç yapmadıktan sonra çıktığı Frutti Extra Bursaspor deplasmanını 90-67 kaybedince 3 galibiyetlik serisi son bulan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın erteleme karşılaşmasında Bahçeşenir Koleji'ni konuk edecek.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde 20 gün maç yapmadıktan sonra çıktığı Frutti Extra Bursaspor deplasmanını 90-67 kaybedince 3 galibiyetlik serisi son bulan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın erteleme karşılaşmasında Bahçeşenir Koleji'ni konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. İki takım arasında 2 Ocak'ta oynanması gereken maç, Merkezefendi'de yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Ligde Denizli temsilcisi 15 maçta 5 galibiyet alırken, Bahçeşehir'in 16 maçta 9 galibiyeti bulunuyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title