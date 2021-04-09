Merkezefendi Denizli Basket, Balıkesir maçına hazır
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Merkezefendi Denizli Basket, Balıkesir maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi Denizli Basket, Balıkesir maçına hazır

Merkezedendi Belediyesi Denizli Basket, 12 Nisan Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Balıkesir Büyükşehir ile karşılaşacak.

Merkezedendi Belediyesi Denizli Basket, 12 Nisan Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Balıkesir Büyükşehir ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleye çıkacak olan Denizli Basket maçı TRT Spor 2 ekranından naklen yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun bitimine 5 hafta kala zirve ortağı olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Başkan Veli Deveciler, kente tek yürek olma çağrısında bulundu. Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, ligin sonuna yaklaştıklarını belirterek; "Ligde oynadığımız son 10 maçımızı kazandık. Bu hafta çok önemli Balıkesir deplasmanında olacağız. Ligin en iyi takımlarından biri olan Balıkesir Büyükşehir Belediye, kariyerli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Sezonun en iyi maçlarından biri olacak. Takımımız iyi Balıkesir maçına çok iyi hazırlandı. Takımdaki havadan memnunum. Herkes çok ciddi, kararlı ve keyifle çalışıyor. Oyuncularımız ve teknik ekip canla başla çalışıyor" dedi.

"Tam takım sahaya çıkar ve hep birlikte sahada oluruz"

Başkan Deveciler; "Korona virüs vakalarının artması sebebiyle oyuncularımıza sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Umarım sağlıklı bir şekilde tam takım sahaya çıkar ve hep birlikte sahada oluruz. Bu hafta maçımız yine Pazartesi ve TRT 2 Spor'da canlı yayınlanacak. Takımımıza ekranları başından destek verecek herkesin gönülden desteklemelerini ve dualarını eksik etmemelerini temenni ediyoruz" diye konuştu.

25 haftada 17 galibiyete ulaşıp zirveye ortak olan Denizli temsilcisi, kalan 5 maçta tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için finallere çıkacak. Denizli Basket, son 5 haftada Balıkesir BŞB, Samsunspor, Finalspor, İstanbul Basket ve Düzcespor'la karşılaşıp şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdırmaya çalışacak. - DENİZLİ

Merkezefendi Denizli Basket, Balıkesir maçına hazır
Merkezefendi Denizli Basket, Balıkesir maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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