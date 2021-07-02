Merkezefendi'de transfer sürüyor
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Merkezefendi'de transfer sürüyor

Merkezefendi'de transfer sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, transfer harekatını sürdürüyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, transfer harekatını sürdürüyor. Denizli ekibi son olarak İtalya'nın Trieste takımında forma giyen ABD'li pivot Devonte Upson ile anlaştı. 28 yaşında, 2.06 boyundaki Upson, 2015 yılında Louisiana Üniversitesi'nden mezun oldu. Upson geçen sezon İtalya Ligi'nde 27 maçta 7.1 sayı, 4.2 ribaund, 0.6 asist ortalamalarını yakaladı. Merkezefendi, transferde daha önce Bahçeşehir Koleji'nden Thomas Akyazılı, Petkimspor'dan Yiğitcan Turna, ABD'li Jeremy Hollowell ve Darüşşafaka'dan Emircan Koşut'u almıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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