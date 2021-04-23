Merkezefendi'de tek yürek çağrısı
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Merkezefendi'de tek yürek çağrısı

Merkezefendi'de tek yürek çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 3 hafta kala lig lideri olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Başkan Veli Deveciler, kente tek yürek olma çağrısı yaptı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 3 hafta kala lig lideri olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Başkan Veli Deveciler, kente tek yürek olma çağrısı yaptı. Denizli'yi tarihte ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne taşıma hedefinde olan Merkezefendi'de Başkan Deveciler, "Ligde kalan 3 maçta birbirinden zor maçlar. Bir anlık rehavet bizi yakar" diye konuştu.

Ligde yarın deplasmanda saat 17.30'da Bursa Final ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler, ligin boyunun kısaldığını ve kalan 3 maçında birbirinden zor olduğunu ifade etti. Başkan Veli Deveciler, "Çok zor bir maç sonrası nihayet liderlik koltuğuna oturduk. Samsunspor bize ne kadar güçlü bir takım olduğunu ve niye liderlik yarışı içinde olduğunu maçın her dakikasında hissettirdi. Kendilerini mücadeleleri ve centilmence bir karşılaşma yaptıkları için kutluyorum" dedi.

Deveciler sözlerine şöyle devam etti: "Bundan sonra kalan üç maçımızı aynı ciddiyet içinde oynamamız gerekiyor. Henüz hiç bir şey belli değil. Her defasında oyuncularımıza önce sağlıklı olmalarını ve Covid-19 için gerekli önlemleri almalarını söylüyoruz. Sonra da kalan üç maçı kazanmaları gerektiğini, rehavete kapılmamalarını anlatıyoruz" diye konuştu.

Başkan Deveciler, "Kadromuzda her biri çok tecrübeli ve buraları oynamış oyuncular var. Kendilerine inanıyor ve güveniyoruz. Bursa Final maçına zor bir maçtan çıkıp gidiyoruz. Final çok değerli bir ekip ve sezon içersinde çok iyi oynadıkları maçları var. Rahat olacaklarını ve bu rahatlığın onlar için avantaj olduğunu biliyoruz. Bizim kazanmamız gerekiyor ve umarım kazanarak Denizli'ye döneriz. Denizli halkından, desteklerini ve dualarını eksik etmemelerini rica ediyorum. Bu takımın Denizli için ne kadar önemli olduğunu, basketbolu bu kadar çok seven bir şehir için gelecek günlerin çok daha aydınlık olacağını, hep birlikte kendimiz ve çocuklarımız için bu fırsatın değerini bilmemiz gerektiğini hatırlatıyor ve temenni ediyorum" dedi.


Merkezefendi'de tek yürek çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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