Merkezefendi'de öğrenim yardımı başvuruları başladı
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Merkezefendi'de öğrenim yardımı başvuruları başladı

Merkezefendi'de öğrenim yardımı başvuruları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi, 4 bin ortaokul ve lise öğrencisinin yararlanacağı öğrenim yardımı başvurularını başlattı.

Merkezefendi Belediyesi, 4 bin ortaokul ve lise öğrencisinin yararlanacağı öğrenim yardımı başvurularını başlattı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, eğitime desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi ailesi ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 5 ila 12.sınıflar arasında öğrenim gören 4 bin öğrenciye aylık 120 TL öğrenim yardımı verecek. Ekim ile Mayıs dönemi olmak üzere 8 ay boyunca verilecek olan eğitim yardımı başvuruları başladı. 2 Eylül Perşembe gününe kadar sürecek olan başvurular internet adresi üzerinden yapılacak.

Eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Eğitime olan destekler, çocuklarımıza yapılan katkılar geleceğimiz için yatırımdır. Eğitim seviyesi yüksek ülkelerin geleceği parlaktır. Merkezefendi Belediyesi olarak bizler de eğitime büyük önem veriyor, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde eğitim gören 4 bin öğrencimize öğrenim yardımı yapacağız. Onlara ve ailelerine katkı sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi'de öğrenim yardımı başvuruları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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