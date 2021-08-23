Merkezefendi'de Off-Road heyecanı başladı
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Merkezefendi'de Off-Road heyecanı başladı

Merkezefendi'de Off-Road heyecanı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde, yeni Off-Road pistinde düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışları'nın seyirci etabının startı büyük heyecanla verildi.

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde, yeni Off-Road pistinde düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışları'nın seyirci etabının startı büyük heyecanla verildi.

Türkiye Off Road Şampiyonası 2. Ayak seyirci etabı başladı. Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde, yeni Off-Road pistinde düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışları'nın seyirci etabının startı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve tarafından verildi. 35 yarışmacının kıyasıya yarıştığı seyirci etabı, vatandaşların yoğun ilgi ve katılımıyla devam ediyor.

Etap arasında bir konuşma yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi olarak ulusal ölçekteki yarışlara dördüncü kez ev sahipliğini yapmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Doğan, "Merkezefendimizde ulusal hale gelen Off-Road yarışlarını burada gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Artık ilçemizde bu geleneksel hale geldi. hemşerilerimizinde Off-Roada olan ilgisi ve teveccühü çok farklı. Federasyonla birlikte biz bu işi yapıyoruz. Federasyon işbirliği ile bunu gerçekleştirmek bizim için çok önemli çünkü her belediye ile bu işi yapmak istemiyorlar. Bu yıl pistimiz değişti. Pistimizin görüş hakimiyeti, spor teknikleri ve kullanımı anlamında şartlarda daha iyi. Merkezefendi Belediyesi olarak sporun yanındayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren spor ile iç içeyiz. Spor varsa Merkezefendi Belediyesi orada demek istiyorum. Bugün buraya gelerek bizlere destek olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kazasız belasız güzel bir yarış olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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