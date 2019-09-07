Merkezefendi'de Kış Spor Okulları başlıyor

07.09.2019 11:49

Merkezefendi Belediyesi tarafından Kış Spor Okulları'nda 15 branşta vatandaşlara ücretsiz olarak kurslar verilecek. Kış Spor Okulları 1 Ekim Salı günü başlıyor.



Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği Kış Spor Okulları 1 Ekim Salı günü başlıyor. Vatandaşların, 9-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan başvurulara yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kurslara Merkezefendi Belediyesi Hizmet Binası Beyaz Masadan ve Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nden başvuru yapılacak.



Spora olan desteklerinin devam edeceğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yaz Spor Okullarımıza katılım çok yoğun oldu. Merkezefendililerin spora göstermiş olduğu bu ilgi bizleri çok mutlu etti. Merkezefendimiz sporu seven bir ilçe. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Ekim ayında başlayacak olan Kış Spor Okullarımızda tam 15 branşta kurs vereceğiz. Ücretsiz olarak verecek olduğumuz kurslara tüm hemşerilerimi bekliyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz devam edecek" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA