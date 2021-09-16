Merkezefendi'de kış spor kursları başlıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkezefendi'de kış spor kursları başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi'de kış spor kursları başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından yeni dönem kış spor okulları açılıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yeni dönem kış spor okulları açılıyor. Basketbol, futbol, Voleybol, tenis, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, izcilik, fitness ve güreş branşlarında verilecek olan kurslara kayıtlar başladı.

14 branşta açılacak olan kurslar Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Akkonak, Merkezefendi, Sevindik, Gümüşçay, Sümer ve Servergazi Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde, Şemikler Sosyal Tesisleri, Gerzele Kurs Merkezi ve Güreş Eğitim Merkezi'nde uzman eğitmenler tarafından verilecek. Basketbol 7-16 yaş, futbol 7-15 yaş, tenis 6 yaş ve üzeri, satranç ve akıl oyunları 5 yaş ve üzeri, pilates 15 yaş ve üzeri, zumba 15 yaş ve üzeri, voleybol 7-12 yaş, badminton 7 yaş ve üzeri, robotik kodlama 6-10 yaş, halk oyunları 7 yaş ve üzeri, cimnastik 4-12 yaş, izcilik 10-14 yaş, fitness 15 yaş ve üzeri(kadınlar) ve güreş kursuna 7-18 yaş arasındaki Merkezefendililer başvurabilecek.

Başvurular https://www.merkezefendi.bel.tr/kis_spor_okullari_kursu/ adresinden yapılacak. Merkezefendililer 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden de detaylı bilgi alabilecek. Kayıtlar 24 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi spor yapmayı seven, spor ile iç içe olan bir ilçe. Bizler de hemşehrilerimizin spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmelerini adına her dönem birçok branşta kurslar açıyoruz. İlçemize kazandırmış olduğumuz birçok merkezimizde verilecek olan kurslar ile 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize spor yapma imkanı sağlıyoruz. Başvuruları başlayan spor kurslarımıza tüm Merkezefendili hemşehrilerimi davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi'de kış spor kursları başlıyor

Merkezefendi'de kış spor kursları başlıyor

Merkezefendi'de kış spor kursları başlıyor

Merkezefendi'de kış spor kursları başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti

Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Merkezefendi'de kış spor kursları başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:34:12. #1.17#