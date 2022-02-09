Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

- Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde karla mücadelesini aralıksız olarak sürdürüyor.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - - Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde karla mücadelesini aralıksız olarak sürdürüyor.

Merkezefendi'nin özellikle yüksek bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışının vatandaşları olumsuz etkilememesi adına karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüren Merkezefendi Belediyesi, yol açma, kar küreme ve kar temizliği faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda greyder ve kar küreme araçları ile çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, buzlanma ve yol kapanma durumlarına karşılık olarak olumsuz hava dalgasının devam etmesi beklenen önümüzdeki 24 saat boyunca da teyakkuz halinde bulunacak.

Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor

Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor

Merkezefendi'de karla mücadele devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Merkezefendi, Denizli, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title