Merkezefendi'de ibadete açılacak camiler dezenfekte edilmeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Merkezefendi'de ibadete açılacak camiler dezenfekte edilmeye başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.

Merkezefendi'de ibadete açılacak camiler dezenfekte edilmeye başladı
21.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:28

Denizli Merkezefendi Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve

29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan 170 cami ve mescidin 29 Mayıs'a kadar ilaçlama, dezenfekte ve hijyen çalışmalarını tamamlayacak. Merkezefendi Belediyesi, ekipleri salgının başlaması ile birlikte ilçe sınırları içinde bulunan kamu kurumları, eğitim kurumları, eczaneler, cami, mescitler ile birlikte berber, kuaför ve güzellik salonlarını ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 29 Mayıs'ta tekrar ibadete açılacak olan cami ve mescitlerin yeniden dezenfekte edildiğini kaydederek, "Merkezefedi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kullanılarak ilçe sınırlarında bulunan cami ve mescitlerde ilaçlama, dezenfeksiyon ve hijyen faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri almış durumdayız. Camilerimizi baştan aşağı ilaçlayıp dezenfekte ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
'Çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir...
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Süreyya Önder Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ersin Korkut Jennifer Lopez Bergüzar Korel
Spor Neymar Hasan Şaş Metin Oktay Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Adana Kadın Twitter
Şu an buradasınız: Merkezefendi'de ibadete açılacak camiler dezenfekte edilmeye başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 16:28:01. #1.15#
title