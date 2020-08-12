Merkezefendi'de engelsiz ulaşım başlıyor
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Merkezefendi'de engelsiz ulaşım başlıyor

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar için özel ulaşım imkanı sağlanacak.

Merkezefendi'de engelsiz ulaşım başlıyor
12.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:00

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar için özel ulaşım imkanı sağlanacak.

Özel insanların ve yakınlarının şehir merkezindeki kamu kuruluşlarına, bankalara ve hastanelere ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan hizmet yarın faaliyete başlayacak. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0258 297 00 11 numaralı iletişim hattından hafta içi her gün, saat 16.00'ya kadar istediği güne rezervasyon yaptıracak. Alınan rezervasyonlar doğrultusunda kayıt oluşturan vatandaşlar, evlerinden alınarak istedikleri yere götürülüp işlerini tamamladıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak. Engelsiz Ulaşım Aracı Taahhütnamesi ile özel insanların ulaşımları pandemi tedbirlerine ve araç içi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

"Engelleri ortadan kaldıracağız"

Özel insanların her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. İlçemizde ikamet eden, yüzde 40 ve üzeri engelli kardeşlerimizin ulaşımlarını kolaylaştırmak adına onlara özel ulaşım desteği sağlıyoruz. Randevu alan vatandaşlarımızı evlerinden alıp gidecekleri yere kadar götürüyor ve tekrar evlerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Engelleri ortadan kaldıracağız felsefesi ile çıktığımız bu yolda özel hemşerilerimizin her zaman yanında olacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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