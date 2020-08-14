Merkezefendi'de engelsiz ulaşım başladı
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Merkezefendi'de engelsiz ulaşım başladı

Merkezefendi Belediyesi'nin özel insanlara yönelik 'Engelsiz Ulaşım' projesi hayata geçirildi.

Merkezefendi'de engelsiz ulaşım başladı
14.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:03

Merkezefendi Belediyesi'nin özel insanlara yönelik 'Engelsiz Ulaşım' projesi hayata geçirildi.

Merkezefendi ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşların yararlandığı projeye özel bireyler ilgi göstermeye başladı. 'Engelsiz Ulaşım' projesinden 57 yaşındaki Şakir Akhan ile engelli evladı için bu hizmetten yararlanan anne Belkıs Özveren, Merkezefendi Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Proje kapsamında randevu alarak bu hizmetten yararlanan iki çocuk babası Şakir Akhan, "Merkezefendi Belediyesi'nin 'Engelsiz Ulaşım' projesini sosyal medyadan öğrendim. Belirtilen iletişim hattını arayarak bu hizmetten yararlanmak istediğimi belirttim. Görevliler ertesi günü beni engelliler için hazırlanmış özel araç ile evimin önünden alarak gideceğim yere bıraktılar. Ben işlerimi bitirdikten sonra aynı araç ile beni yine evime bıraktılar. Bu hizmetten ben çok memnun kaldım. Benim gibi engelli özel insanların da memnun kalacağına eminim. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

"Çilemiz sona erdi"

Engelli evladının tedavisi için 'Engelsiz Ulaşım' projesinden yararlanan anne Belkıs Özveren de, projeden çok memnun olduğunu söyledi. Anne Belkıs Özveren, "Ben de bu projeyi sosyal medya üzerinden öğrendim. Kızımın tedavisi için bu hizmetten yararlanmak istediğimi görevlilere bildirerek, randevu aldım. Sabahleyin görevliler kızım ile beni evimden aldılar. Sağlık merkezine bıraktılar. Kızımın tedavisi tamamlandıktan sonra aynı araçla evimize bıraktılar. Bu proje öncesi, kızımı toplu taşıma araçları ile sağlık merkezlerine götürüyor ve çok zorluklar yaşıyordum. Bundan sonra Merkezefendi Belediyesi sayesinde bu zorlukları yaşamayacağız. Merkezefendi Belediyesi'ne teşekkür ederim" diye konuştu.

"Hemşerilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, özel bireylerin kendileri için önemli olduklarını belirtti. Başkan Doğan, "İlçemizdeki engelli hemşerilerimizin bu projeden yararlanması bizleri mutlu edecektir. Onların yaşamlarını daha kolay hale getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Başlattığımız projeden yararlanan hemşerilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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