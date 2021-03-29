Merkezefendi'de Aktaş farkı
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Merkezefendi'de Aktaş farkı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi'de Aktaş farkı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde oynadığı son 9 maçını kazanıp zirveye ortak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, takımın başına gelir gelmez fark yarattı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde oynadığı son 9 maçını kazanıp zirveye ortak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, takımın başına gelir gelmez fark yarattı. Son olarak ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni çalıştıran Aktaş'ın gelmesiyle gaza basan Denizli temsilcisi, ilk yarısını Play-Off barajının dışında tamamladığı ligde şampiyonluk yarışına ortak olup zirveye yerleşti. Ligde 24 maçta 16 galibiyete ulaşarak puanını 40 yapan Denizli ekibinde Başkan Veli Deveciler, "Avrupa'nın en iyi basketbol ligi olarak gösterilen ING Basketbol Süper Ligi'nde Denizli'nin ismi yazılacak" dedi.

Zafer Aktaş ise ligin her geçen hafta daha da zorlaştığını belirterek, Süper Lig hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.

(FOTOGRAFLI)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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