Merkezefendi'de 30 Ağustos Zafer Kupası futbol turnuvası başladı
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Merkezefendi'de 30 Ağustos Zafer Kupası futbol turnuvası başladı

Merkezefendi'de 30 Ağustos Zafer Kupası futbol turnuvası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Merkezefendi Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği '30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası' başladı.

Merkezefendi Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği '30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası' başladı.

Merkezefendi'de 30 Ağustos Zafer Kupası futbol turnuvası başladı. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvanın başlama vuruşunu Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan yaptı. 16 takımın, üç yüze yakın sporcunun katıldığı turnuvanın ilk maçı Yeşilköyspor ile İncilipınargücü arasında oynandı. 4'er takımdan 4 grubun olduğu turnuvanın final maçı, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Ödül töreni ise yine aynı gün saat 17.00'de Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde yapılacak. Çocukların küçük yaştan itibaren sporla ilgilenmesi gerektiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, katılım sağlayan tüm takım ve sporculara teşekkür ederek başarılar diledi. Yerel yönetimlerin çocuklara her zaman imkan sağlamasını söyleyen Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sporun her alanında, her dalında olmak için mücadele veriyoruz. Turnuvamızda yaklaşık 300 genç sporcumuz mücadele verecek. Bu bayramın, bu milli mücadele ruhunun bizler için olduğu gibi çocuklarımız ve gençlerimiz için de anlamı çok farklı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na uygun kutlamalarımızı hafta boyunca sizlerle birlikte yapacağız. Sizin hayatınızda seçeceğiniz meslekten tutun da alacağınız disipline kadar bu yaşlarda gelişiyorsunuz" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi'de 30 Ağustos Zafer Kupası futbol turnuvası başladı
Merkezefendi'de 30 Ağustos Zafer Kupası futbol turnuvası başladı
Merkezefendi'de 30 Ağustos Zafer Kupası futbol turnuvası başladı
Merkezefendi'de 30 Ağustos Zafer Kupası futbol turnuvası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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