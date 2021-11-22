Merkezefendi'de 2 oyuncuya milli davet

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda istediği çıkışı yapamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te iki oyuncu milli davet aldı. Merkezefendi'de Richard Lomazs, Letonya Milli Takımı, Thomas Akyazılı da Belçika Milli Takımı'yla bu hafta 2023 Basketbol Dünya Kupası'nın eleme maçlarında boy gösterecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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