Merkezefendi çıkış için TOFAŞ deplasmanında
ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyetle alt sıralarda kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, milli ara sonrası yarın TOFAŞ'a çıkış yakalama hedefiyle konuk olacak.
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyetle alt sıralarda kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, milli ara sonrası yarın TOFAŞ'a çıkış yakalama hedefiyle konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde üst üste 4 maçını kaybeden Merkezefendi, puan tablosunda sondan ikinci basamağa gerilerken, TOFAŞ ise bu sezon oynadığı 9 maçın 5'ini kazandı.
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet