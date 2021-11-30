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Merkezefendi çıkış için TOFAŞ deplasmanında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi çıkış için TOFAŞ deplasmanında

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyetle alt sıralarda kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, milli ara sonrası yarın TOFAŞ'a çıkış yakalama hedefiyle konuk olacak.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyetle alt sıralarda kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, milli ara sonrası yarın TOFAŞ'a çıkış yakalama hedefiyle konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde üst üste 4 maçını kaybeden Merkezefendi, puan tablosunda sondan ikinci basamağa gerilerken, TOFAŞ ise bu sezon oynadığı 9 maçın 5'ini kazandı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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