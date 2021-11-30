Merkezefendi çıkış için TOFAŞ deplasmanında

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyetle alt sıralarda kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, milli ara sonrası yarın TOFAŞ'a çıkış yakalama hedefiyle konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde üst üste 4 maçını kaybeden Merkezefendi, puan tablosunda sondan ikinci basamağa gerilerken, TOFAŞ ise bu sezon oynadığı 9 maçın 5'ini kazandı.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?