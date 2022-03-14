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Merkezefendi, Çanakkale Zaferini konserle kutlayacak

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Merkezefendi, Çanakkale Zaferini konserle kutlayacak

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel Merkezefendi Belediyesi Türk Halk Müziği Tek ve Çok Sesli Gençlik Korosu Zühal Feray Şenkibar şefliğinde ilk kez konser verecek.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen ücretsiz konser, 18 Mart Cuma günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Tüm Denizlilileri konsere davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu anlamlı zafer gününde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak hem aziz şehitlerimizi bir kez daha hatırlamak hem de tarihimizde önemli bir yeri olan ve tarihin akışını değiştiren Çanakkale destanımızın anısına Merkezefendi Belediyesi Türk Halk Müziği Tek ve Çok Sesli Gençlik Koromuz ile özel bir konser düzenliyoruz. Tüm hemşehrilerimi bu özel etkinliğimize davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi, Çanakkale Zaferini konserle kutlayacak

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Türk Halk Müziği, Merkezefendi, Çanakkale, Konser, Magazin, Haberler

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