Merkezefendi Belediyespor'a Jamaikalı pivot takviyesi

04.11.2019 16:20

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyespor, daha önce NBA'de de forma giyen Jamaikalı pivot Jerome Jordan ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, anlaşmaya varılan Jordan'ın yarın takıma dahil olacağı bildirildi.

Son olarak MoraBanc Andorra takımı ile İspanya Ligi'nde forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli basketbolcu NBA'de Brooklyn Nets ve New York Knicks'in yanı sıra Çin, İtalya, Filipinler, Sırbistan ve Slovenya'da da mücadele etti.

Kaynak: AA