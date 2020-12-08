Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına 'Saygı Parkı'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına 'Saygı Parkı'

08.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:17
Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına 'Saygı Parkı'

Merkezefendi Belediyesi, pandemi dönemi içerisinde canlarını hiçe sayarak fedakar bir şekilde çalışan sağlık çalışanları için 'Sağlıkçılara Saygı Parkı' yapacağını açıkladı.

Merkezefendi Belediyesi, pandemi dönemi içerisinde canlarını hiçe sayarak fedakar bir şekilde çalışan sağlık çalışanları için 'Sağlıkçılara Saygı Parkı' yapacağını açıkladı.

Merkezefendi Belediyesi, Pandemi döneminde canını hiçe sayarak fedakarca çalışan sağlık çalışanları için 'Sağlıkçılara Saygı Parkı' yapacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısının 2'inci birleşiminde meclis üyelerine Sağlıkçılara Saygı Parkı'nın hazırlığı aşamasında olduklarını söyledi. Sağlık çalışanlarına ithafken yapılacak olan parkı, meclis üyeleri olumlu karşılayarak destek verdi.

"Canlarından bile feragat ederek çalışıyorlar"

Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında çalıştığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yaşanan Covid-19 süresince birçok sağlık çalışanı vefat ediyor ya da ailesinden, çocuğundan ayrı yaşamak zorunda kalıyor. Sağlık çalışanlarımız gerçekten canlarından bile feragat ederek çalışıyorlar. Denizli'de vefat eden ve hala büyük bir özveri ile görevlerini yerine getiren bütün sağlık çalışanlarının olduğu bir anıt şeklinde, bir saygı parkının çalışması içerisindeyiz. Çalışmalarımız sonucunda umarım hep birlikte açarız" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına 'Saygı Parkı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sağlık çalışanlarına vitamin destek paketi dağıtılıyor
Sağlık çalışanlarına vitamin destek paketi dağıtılıyor
Küçük öğrencilerden sağlık çalışanlarına anlamlı klip
Küçük öğrencilerden sağlık çalışanlarına anlamlı klip
Başkan Hürriyet'ten sağlık çalışanlarına sosyal konut müjdesi
Başkan Hürriyet'ten sağlık çalışanlarına sosyal konut müjdesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Öner Erkan Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Sinan Gümüş Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Türk Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına 'Saygı Parkı' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:18:00. #1.14#
title