Merkezefendi Belediyesinden ilk satranç turnuvası

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından ELO ve Minikler Satranç Yaz Kupası Turnuvası start aldı. Yetişkin kategorisinde 64, minikler kategorisinde 200 sporcunun kayıt yaptırdı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan ELO ve Minikler Satranç Yaz Kupası Turnuvası Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde başladı. Turnuvaya yetişkin kategorisinde 64, minikler kategorisinde 200 sporcu kayıt oldu. Taraflar kazanmak için ter döktü. Turnuvanın 3 gün süreceği açıklandı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak, sosyal projelerimize, spor etkinliklerimize devam ediyoruz. Satrancın, bu önemli zeka sporunun ilçemizde sevilmesini ve yaygınlaşmasını istiyoruz. Satranç turnuvamızda yetişkin ve minik olmak üzere 264 sporcumuz yarışacak. Tüm katılım sağlayan sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Daha güzel projelerde buluşmak dileğiyle"

Türkiye Satranç Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Ayşegül Akdeniz ise, "Merkezefendi Belediyesi olarak ilkini başlattığımız bu turnuvadan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki daha güzel projelerde buluşmak dileğiyle" diye konuştu. Merkezefendi Belediyesi ELO ve Minikler Satranç Yaz Kupası Turnuvası, 28-29-30 Haziran olmak üzere toplamda 3 gün sürecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA