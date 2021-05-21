Merkezefendi Belediyesinden esnafa 1200 TL destek
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Merkezefendi Belediyesinden esnafa 1200 TL destek

Merkezefendi Belediyesinden esnafa 1200 TL destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kalan esnafa can suyu olmaya devam ederken, ekonomik zorluk içinde olan esnafa 1200 TL hibe desteği sağlıyor.

Merkezefendi Belediyesi pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kalan esnafa can suyu olmaya devam ederken, ekonomik zorluk içinde olan esnafa 1200 TL hibe desteği sağlıyor. Başkan Doğan; "Daha önce yaptığımız desteklere bir yenisini daha ekliyoruz. Zor durumda olan esnafımıza can suyu olmak için 1200 Türk Lirası desteğinde bulunacağız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kalan esnafa can suyu olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi ekonomik zorluk içinde olan esnafa 1200 TL hibe desteği sağlıyor. Buna göre Merkezefendi sınırları içerisinde bulunan berber, bayan kuaför, güzellik salonu, okul kantin işletmecileri, çay ocakları, çay bahçeleri, kahvehaneler, kıraathaneler, internet ve kafe işletmeleri, bilardo ve oyun salonları, lokantalar, ızgara salonları, halı saha işletmeleri, spor salonları, müzisyenler, fotoğrafçılar, hamam ve sauna dallarında faaliyet gösteren iş yerleri bu destekten faydalanabilecek. İşletme sahipleri, başvuru formuna merkezefendi.bel.tr internet sayfasından ulaşabilecekler. Ayrıca işletme sahipleri 444 8 662 nolu telefon numaralı çağrı merkezinden de detaylı bilgi alabilecekler. Merkezefendi Belediyesi'nin esnafa vereceği 1200 TL hibe desteği Merkezefendi Belediye Meclisi Mayıs ayı 2.Oturumu'nda da oy birliği kabul edildi.

"Ülkemize örnek olmaya devam edeceğiz"

Her zaman esnafın ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi'de dayanışmanın ve birliğin her geçen gün arttığını söyledi. Başkan Doğan; "Merkezefendi Belediyesi olarak pandemi sürecinde esnafımıza ve hemşehrilerimize gerek maddi gerek manevi desteklerimiz devam ediyor. Bugüne kadar sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok çalışma gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ve esnafımızın yanında olduk. Daha önce yaptığımız desteklere bir yenisini daha ekliyoruz. Zor durumda olan, iş yerini kapatan esnafımızın ürün almasına, bir kirasını ödeme, bir faturasını ödeme, giderlerini karşılama anlamında can suyu olmak için 1200 Türk Lirası desteğinde bulunacağız. Merkezefendimizde dayanışmanın, birliğin, kardeşliğin her geçen gün artması ile ülkemize örnek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesinden esnafa 1200 TL destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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