Merkezefendi Belediyesinden 64 yeni park
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Merkezefendi Belediyesinden 64 yeni park

27.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:55
Merkezefendi Belediyesinden 64 yeni park

Merkezefendi Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Merkezefendi ilçesinde 1 Nisan 2019 tarihinde 367 olan park sayısı, yeni yapılan 64 park ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden devir alınan 75 park ile 506 sayısına ulaştığı belirtildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın göreve başladığı tarihten itibaren Masal Parkı, Engelsiz Park ve Geri Dönüşüm Parkı gibi tematik parklar ile birlikte toplamda 64 yeni park ilçeye kazandırıldı. 1 Nisan 2019 tarihinde 367 olan park sayısı, yeni yapılan 64 park ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden devir alınan 75 park ile 506 sayısına ulaştı. Böylece 2019 yılında 757 bin 257 metrekare olan park alanı, 2020 yılsonu itibariyle 1 milyon 567 bin 638 metrekare oldu. Merkezefendi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince birçok parkta da yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

"Sorumluluğumuzda olan toplamda 506 parkımız var"

Merkezefendi'yi daha yeşil ve ferah bir ilçeye dönüştürmek istediklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çocukların ve ailelerinin keyifli vakit geçirmeleri için çalışacaklarını belirtti. Başkan Doğan, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemizin çehresini pozitif yönde değiştiriyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın huzurla, keyifle vakit geçirebilecekleri park ve yeşil alan sayımızı arttırdık. İlçemize bu süre zarfı içinde Masal Parkı, Geri Dönüşüm Parkı ve Engelsiz Park gibi 3 büyük tematik parkın yanında 61 yeni park kazandırdık. Sorumluluğumuzda olan toplamda 506 parkımız var. Bu parklarımızın ihtiyaçlarını, bakımlarını ve tadilatlarını en ince ayrıntısına kadar gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak önem verdiğimiz yeşil alanlarımızı, çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği parklarımızı ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Her şey Merkezefendi ve Merkezefendililer için" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesinden 64 yeni park
Merkezefendi Belediyesinden 64 yeni park
Merkezefendi Belediyesinden 64 yeni park
Merkezefendi Belediyesinden 64 yeni park
Merkezefendi Belediyesinden 64 yeni park
Merkezefendi Belediyesinden 64 yeni park

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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