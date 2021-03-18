Merkezefendi Belediyesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel lokma hayrı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Merkezefendi Belediyesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel lokma hayrı

18.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:45
Merkezefendi Belediyesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel lokma hayrı

Merkezefendi Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde lokma hayrı yaptı.

Merkezefendi Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde lokma hayrı yaptı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla andığımız bu günde şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Merkezefendi Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde belediye hizmet binası önünde ve İlbade Mahallesinde lokma hayrı yaptı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, muhtarlar ve meclis üyeleriyle birlikte vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

"Çanakkale'deki mücadele altın harflerle yazılmıştır"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyetin ilk adımlarının atıldığı Çanakkale'de vatan ve bağımsızlık uğruna can veren her kahramanın sonsuza kadar kalplerde yaşayacaklarını, Çanakkale'de tarihe geçen büyük bir zafer kazanıldığını söyledi. Başkan Doğan; "1. Dünya Savaşı'nın hayati önem taşıyan cephelerinden biri olan Çanakkale'deki mücadele, inanç ve birlik, milletimizin kaderine yön vererek tarihe altın harflerle yazılmıştır. Kahraman askerlerimiz ve milletimiz canlarını feda ederek bizlere bu vatanı emanet etmiştir. Başta ebedi Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla andığımız bu günde Merkezefendi Belediyesi olarak lokma hayrı gerçekleştirdik. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel lokma hayrı
Merkezefendi Belediyesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel lokma hayrı
Merkezefendi Belediyesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel lokma hayrı
Merkezefendi Belediyesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel lokma hayrı
Merkezefendi Belediyesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel lokma hayrı
Merkezefendi Belediyesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel lokma hayrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Caner Erkin Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkezefendi Belediyesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ne özel lokma hayrı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:46:58. #1.16#
title