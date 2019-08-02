Merkezefendi Belediyesi Satranç Turnuvası düzenleyecek

Denizli Merkezefendi Belediyesi, spor etkinlikleri kapsamında Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde Zafer Kupası ELO Satranç Turnuvası düzenlenecek.

Denizli Merkezefendi Belediyesi Zafer Kupası ELO Satranç Turnuvası düzenleyecek. Turnuva Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Turnuvaya 8 yaş altı, 10 yaş altı, 12 yaş altı, 14 yaş altı ve Açık kategori olmak üzere toplamda beş ayrı kategori oluşturulacak. Maksimum ratinge puanı bin 300 üzeri olan sporcular ile 2004 ve üzeri doğumlu olan sporcular Açık kategorisinde yarışacaklar. Turnuva kapsamında 25 Ağustos günü 2013 doğumlu sporcuların da katılacağı 6 yaş kategorisi satranç şenliği de düzenlenecek. Turnuvada belirlenen kategorilerde ilk üç dereceyi elde eden sporcular ile en iyi dereceyi elde eden üç kız sporcuya madalya ve hediye çantası verilecek. Açık kategorisinde ise ilk üç dereceyi elde eden sporculara da hediyeler verilecek. Satranç turnuvası başvuruları ise resmi internet sitesinden yapılacak. Turnuvaya on sekizi şehir dışı olmak üzere toplamda 226 sporcu başvurdu. Turnuvaya son başvuru tarihi ise 21 Ağustos olduğu duyuruldu.

"Şehir dışından sporcular kayıt oluyor"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak spor faaliyetlerimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Sporun merkezi haline gelen ilçemizde birbirinden farklı branşlarda turnuvalar düzenliyoruz. 24-25 Ağustos'da Zafer Kupası ELO Satranç Turnuvası gerçekleştireceğiz. Turnuvamıza şehir dışından da sporcularımız kayıt oluyor. Şimdiden katılım sağlayan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA