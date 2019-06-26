Merkezefendi Belediyesi'nde satranç turnuvası başlıyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ELO Satranç Yaz Kupası Turnuvası Cuma günü Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde başlıyor.

Spor alanındaki etkinliklerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, ELO Satranç Yaz Kupası Turnuvası düzenledi. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde 28-29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan turnuva iki kategoriden oluşacak. İlk kategoride 15 yaş ve üzeri lisanslı satranççılar, ikinci kategoride okul öncesi öğrencileri yer alacak. Turnuvada, büyükler kategorisinde dördü şehir dışından olmak üzere 64, minikler kategorisinde 200, toplamda 264 sporcu derece elde etmek için ter dökecek. Turnuva Cuma günü saat 19.30'da başlayacak. Üç gün sürecek olan turnuvada birinciye bin, ikinciye 500 ve üçüncüye 250 TL'lik hediye çeki verilecek. Turnuvadaki en iyi üç kadın sporcuya da madalya verilecek. Turnuvanın son gününde ise 200 minik sporcunun kaydolduğu Minikler Satranç Şenliği düzenlenecek. Şenlik sonunda minik satranççılara madalya verilecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, spora önem verdiklerinin belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Selçukbey Spor Eğitim Merkezimizde Yaz Spor Okullarımızın açılışını gerçekleştirdik. Yaz spor okullarımız, vatandaşlarımız ve çocuklarımız tarafından büyük bir ilgi gördü. Şimdi de bir satranç turnuvası düzenliyoruz. 3 gün sürecek olan turnuvamıza şehir dışından katılan yarışmacılarımız da olacak. Merkezefendimizi tam anlamıyla spor ilçesi yapacağız. Satranç turnuvasına katılan sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA