Merkezefendi Belediyesi kira alacaklarını erteledi
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Merkezefendi Belediyesi kira alacaklarını erteledi

17.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:03
Merkezefendi Belediyesi kira alacaklarını erteledi

Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle işleri olumsuz etkilenen esnaftan kira alacaklarını salgın sürecinin sonuna kadar ertelendi.

Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle işleri olumsuz etkilenen esnaftan kira alacaklarını salgın sürecinin sonuna kadar ertelendi.

Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle esnafa destek olmaya devam ediyor. Pandemi sebebiyle işleri olumsuz etkilenen veya tamamen kapanan iş yerlerine ait Merkezefendi Belediyesi'nin kira alacakları, alınan karar ile pandemi sürecinin sonuna kadar ertelendi. Esnafın yanında olmaya devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Pandemi sürecinde maddi ve manevi olarak esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Korona virüs salgını sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle işleri olumsuz etkilenen veya tamamen kapanan iş yerlerinden alacaklarımızı pandemi süreci sonuna kadar erteliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesi kira alacaklarını erteledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:06:21. #1.14#
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