HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sert tepki

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nin 15 takımla oynanacağı açıklayarak lige alınmak isteyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e olumsuz yanıt verdi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sert tepki
22.08.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:06

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nin 15 takımla oynanacağı açıklayarak lige alınmak isteyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e olumsuz yanıt verdi. Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün Süper Lig'den çekilme kararının ardından takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, Süper Lig'de mücadele etmek için başvuran tek takım olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başvurusu reddedildi.

TBF'den yapılan açıklamada, "Denizli ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda istenen şartları karşılayamaması üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme başvurusunu kabul etmedi. Böylece ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

KARARA TEPKİ

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulübü'nden yapılan açıklamada ise karara tepki vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun, Bakırköy Basketbol Kulübünün 30.06.2020 tarihli 682 sayılı kararıyla düşürülmesi  sebebiyle, 2020-2021 sezonunda BSL de oynamak için müracaat etmiş ve belgelerini  Basketbol  Federasyonu'na sunmuştur. Kulübümüze eksik belge olduğuna dair usulüne uygun olarak gönderilmiş resmi bir yazı ulaşmamıştır. Üstelik, Bandırma ligden çekileli henüz  bir gün olmuştur. Bu süreçte, bizzat Basketbol Federasyon başkanımız tarafından pazartesi fikstüre katılacağı söylenen kulübümüzün, yazılı ve görsel medyada da BSL'de olduğu yoğun şekilde dillendirilmiştir. Tüm Basketbol camiası, kulübümüzün BSL'de olmasından memnuniyetlerini belirtmiş ve bu karar sevinçle karşılanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise şu cümlelere yer verildi: "Bu şartlarda ne olmuştur ki gece ansızın ligin 15 takımla oynanacağı açıklanmıştır? BSL'de oynamak için her türlü hazırlığı olan, her maçı dolu seyirciye oynayan, harikulade bir salonu olan ve üstelik tek başvurucu olan kulübümüz gecenin bir vakti neden reddedilmiştir? Pandemi nedeniyle olağanüstü günler geçiren ülkemizde ve dünyada, bir önceki sezonu yarıda kalmış bir lig için sanki her şey normalmiş gibi, karar olmaksızın düzenlemeler yaparak, anlık kurallar koymak, bir kaç günlük sürelerde belgeler istemek, taleplerde bulunmak ve üstelik TFF düşmeyi kaldırıp 21 takımla ligi oynatırken, bir eksik takımla lig oynatmak nedendir? Bandırma çekileli henüz bir gün olmuşken, hiç bir dayanak  karar olmaksızın başvurumuzun reddedilmesi hangi talimata uygun düşmektedir? Bandırma'nın çekilmesiyle ilgili karar dahi almayan federasyon ve ancak bu şekilde doğacak bir hak için ek süre verilmesi gerekirken, bir günde kulübümüzden beklediği nedir? Gerekli süreler verilerek, bir kaç gün beklemek yerine, BSL'nin bir eksik takımla oynatılmasına neden müsade edilmiştir?  Eğer bir eksiklik var ise talimatlara göre tarafımıza süre verilmesi gerekirken neden verilmemiştir? Eksik olan her ne ise hangi BSL takımında mevcuttur? Federasyon Başkanının yurt dışında olduğu ve katılmadığı bir toplantıyla bu kadar mühim bir karar niye aceleyle alınmıştır?  Tek isteği basketbol oynamak ve Denizli' de basketbolun sevilmesini sağlamak olan kulübümüz hem mantığa hem hukuka aykırı olan bu karara karşı tahkime gitme kararı almıştır."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi Dünya
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Ekonomi
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
Divan Kurulu Başkanı Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 3,3 milyar lira olduğunu duyurdu
Divan Kurulu Başkanı Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 3,3 milyar lira olduğunu duyurdu
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selami Şahin Demet Akalın Bergüzar Korel Engin Altan Düzyatan
Spor Caner Erkin Metin Oktay Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sert tepki - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 12:45:41. #1.15#
title