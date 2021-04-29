Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Süper Lig heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Süper Lig heyecanı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Süper Lig heyecanı
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Ligi'nde lider durumdaki Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkma yolunda final niteliğindeki Nadir Gold İstanbul Basket maçına kilitlendi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde lider durumdaki Merkezefendi  Belediyesi Denizli Basket, ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkma yolunda final niteliğindeki Nadir Gold İstanbul Basket maçına kilitlendi. Üst üste 13 maç kazanan, cumartesi günü evinde İstanbul ekibini de yendiği takdirde rakibi Samsunspor'un alacağı skorlara bakmaksızın bitime 1 hafta kala şampiyonluk ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkışını garantileyecek Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler, kent adına bir ilki başarmak istediklerini söyledi. 

Veli Deveciler, sahalarında kazanarak Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu olmak istediklerini belirterek, "İki yıldır verdiğimiz mücadelenin sonucunu almak için bir maçımız kaldı. Cumartesi günü İstanbul Basket ile oynayacağımız maçı kazanmamız halinde ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu ilan edeceğiz. İstanbul Basket, Anadolu Efes'in altyapı oyuncularından oluşan, genç basketbol yıldızlarından kurulu bir takım. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Başkan Deveciler, şampiyonluk için yoğun bir emek sarf ettiklerini vurgulayarak, "Oyuncular, teknik ekip herkes aylardır bu günü bekliyor. Eşi benzeri olmayan bu tarihi olayın şehrimiz tarafından sahiplenileceğini düşünüyorum. Tam kapanma nedeniyle hiç bir şekilde seyirci alınmayacak olan maç için uzaktan da olsa kentimizin desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!
Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!
9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu
9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Meral Akşener Ruhsar Pekcan Adnan Menderes
Magazin Özcan Deniz Hakan Altun Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Töre Rıza Kayaalp Ünal Karaman Özgür Yankaya Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Süper Lig heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:12:43. #1.15#

title