Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sponsorluk anlaşması
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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sponsorluk anlaşması

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sponsorluk anlaşması
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayıp gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile Yukatel firması arasında isim sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayıp gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile Yukatel firması arasında isim sponsorluk anlaşması imzalandı. Buna göre takımın yeni adı "Yukatel Merkezefendi Belediyesi" oldu.

Merkezefendi ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Veli Deveciler, gelecek sezon için heyecanlı olduklarını söyledi.

Denizli'ye büyük başarılar yaşatmak istediklerini belirten Deveciler, "Bizler bugünlere kolay gelmedik. Zorluklar çekerek, hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e şampiyon olarak çıktık. Yukatel markası ile birlikte güzel işler başaracağız ve kente büyük başarılar yaşatacağız. Türkiye'de ve zaman zaman uluslararası arenada bu heyecanı yaşamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da, Denizli'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve bu yüzden gururlu olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Merkezefendimizin artık basketbolda söz sahibi olacağına eminiz. Büyük bir mücadele ve azimle çok çalışarak buralara geldik. Bu bizim için çok gurur verici. Bunun ilimize ve ilçemizi çok büyük katkısı olacak. Bu anlamda da Süper Lig'de kalıcı olmak hedefimiz. Emin adımlarla gidiyoruz."

Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş ise, takıma ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca konuşmalarının ardından Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Baş Antrenörü Zafer Aktaş, Genel Menajer Evren Yenice, Yardımcı Antrenör İnanç Koç, Yardımcı Antrenör Yağız Sertoğlu ve Kondisyoner Mustafa Kara ile sözleşme yenilendi.

İmza törenine Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, basketbol takımı oyuncu ve teknik heyeti ve diğer ilgililer katıldı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sponsorluk anlaşması
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sponsorluk anlaşması
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sponsorluk anlaşması
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sponsorluk anlaşması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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