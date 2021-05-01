Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Sami Özel (xx), Süleyman Dağder Dağlı (xx), İsmail Binbir (xx)MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ DENİZLİ BASKET: Collins (xx) 2, Serkan (x), Hakan (xxx) 18, Coleby (xxx) 10, Altan (xx) 7, Deniz Can (xx) 6, Mehmet (xx) 8, Ümit (xx) 7, Kılıçaslan (xx) 5, Gökhan (xxx)...

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Sami Özel (xx), Süleyman Dağder Dağlı (xx), İsmail Binbir (xx)MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ DENİZLİ BASKET: Collins (xx) 2, Serkan (x), Hakan (xxx) 18, Coleby (xxx) 10, Altan (xx) 7, Deniz Can (xx) 6, Mehmet (xx) 8, Ümit (xx) 7, Kılıçaslan (xx) 5, Gökhan (xxx) 10, Mustafa (xxx) 10, Barış Çağan (xx) 4NADİR GOLD İSTANBUL BASKET: Zekeriya Yiğit (xxx) 15, Ozan (x) 4, Karahan Tuan (xx) 6, Tarık (xx) 6, White (xxx) 17, Enes (x) 2, Tolga (xx) 7, Yunus Emre (x), Koralp (x) 2, Şevket (xx) 41. PERİYOT: 21-15İLK YARI: 46-323. PERİYOT: 65-48Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste 14'üncü galibiyetini evine Nadir Gold İstanbul Basket'i farklı yenerek alan lider Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezonun bitimine 1 maç kala şampiyonluk ve ING Basketbol Süper Lig'e çıkışını garantiledi: 87-63.Ligde 29 maçta 21'inci galibiyetini alan Denizli temsilcisi, kenti tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı. Denizlili basketbolcular maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Koronavirüs pandemisi yüzünden uygulanan seyirci yasağı ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şampiyonluk karşılaşmasını tribünde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Merkezefendi Belediye Başkanı Şehiz Doğan ve yöneticiler takip etti.Denizli temsilcisi maçın ilk periyodunu Hakan'ın skorer oyunuyla 21-15 önde tamamladı. Ev sahibinin farkı çift haneli sayılara taşıdığı ikinci periyot sonunda soyunma odasına 46-32 girildi. Merkezefendi'nin üstünlüğünü 20 sayı farka kadar çıkardığı üçüncü periyot 65-48 sonuçlandı. Dördüncü ve son periyotta da etkili oyununu sürdüren ev sahibi, salondan rahat galibiyetle ayrılıp şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce Pamukkale Üniversitesi'nin Türkiye Basketbol Ligi'nde temsil edip defalarca şampiyonluğu ıskaladığı Denizli'de Merkezefendi Belediyesi, Süper Lig'e adını yazdıran ilk takım oldu. Denizli Basket'in sezon başında Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Süper Lig'e alınma hayali, teminat mektubu şartını geç yerine getirebildiği gerekçesiyle gerçekleşmemiş, yerine Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Süper Lig'e dahil edilmişti.

- Denizli
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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