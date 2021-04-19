Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket – Samsunspor: 82-75
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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket – Samsunspor: 82-75

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket – Samsunspor: 82-75
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste 12'nci galibiyetini zirveyi paylaştığı Samsunspor'u evinde uzatmada 82-75 yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, liderliği de elde ederken ligin bitimine 3 maç kala şampiyonluk ve ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste 12'nci galibiyetini zirveyi paylaştığı Samsunspor'u evinde uzatmada 82-75 yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, liderliği de elde ederken ligin bitimine 3 maç kala şampiyonluk ve ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 22-15, ilk yarısı 38-38, üçüncü periyodu 53-59, normal süresi ise 69-69 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmada rakibine 82-75 üstünlük sağlayan Denizli temsilcisi salondan galibiyetle ayrılıp Süper Lig için dev bir adım attı. Merkezeefndi'de Hakan Yapar 18, Coleby ve Serkan Menteşe 12'şer sayıyla skora katkı yaptı. Bu sonuçla 27 maçta 19 galibiyete ulaşıp bitime 3 hafta kala rakibinin 1 galibiyet önünde liderliğe kurulan Denizli ekibi kalan sınavlarda hata yapmazsa adını tarihinde ilk kez Süper Lig'e yazdıracak. Samsunspor önünde ikili averaj üstünlüğünü de eline geçiren Merkezefendi'ye rakibi tüm maçlarını kazansa dahi 2 galibiyet yetecek. Denizlili basketbolcular final gibi maçın ardından büyük sevinç yaşadı.


- Denizli
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket – Samsunspor: 82-75
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket – Samsunspor: 82-75

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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