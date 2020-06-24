HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Isiah Umipig'i transfer etti

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Isiah Umipig'i kadrosuna kattı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Isiah Umipig'i transfer etti
24.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:22

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Isiah Umipig'i kadrosuna kattı.

Merkezefendi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in, geçen hafta iç transferde 7 oyuncusuyla yeniden anlaştığı, dış transferde de 2 isme imza attırdığı belirtildi.

Denizli Basket'in bu kez de ilk yabancı oyuncusuyla anlaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan oyun kurucu Isiah Umipig, Merkezefendi Denizli Basket'in önerisini kabul etti ve sözleşmeyi imzaladı. Isiah Umipig'i renklerine bağlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te transfer devam edecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Veli Deveciler, çalışmaları titizlik içinde sürdürdüklerini belirterek, "Hocamızın bize verdiği rapor doğrultusunda transferlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sezonu 19.4 sayı, 2.3 ribaunt, 5.0 asist ortalamalarıyla tamamlayan Isiah Umipig, 28 yaşında ve 1.83 boyunda.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı Spor
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Spor
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş Spor
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Spor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak Spor
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı Spor
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Berat Albayrak Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Safiye Soyman
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Isiah Umipig'i transfer etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 16:25:22. #1.14#
title