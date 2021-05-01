Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi 29. hafta mücadelesinde Nadir Gold İstanbul Basket'i 87-63 yenen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket bitime 1 hafta kala doğrudan ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi 29. hafta mücadelesinde Nadir Gold İstanbul Basket'i 87-63 yenen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket bitime 1 hafta kala doğrudan ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-15, devreyi de 46-32 önde tamamlayan Denizli temsilcisi, üçüncü periyodu da 65-48 üstün bitirdi.

Karşılaşmayı 87-63 galip tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket üst üste 14. maçını kayıpsız geçti.

Bitime bir hafta kala ligi Samsunspor'un önünde bitirmeyi garantileyen Denizli temsilcisi gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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