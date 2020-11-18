Merkezefendi Belediyesi arama kurtarma ekibi kuruyor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli Temsilciliği ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekipleriyle bir araya geldi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli Temsilciliği ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekipleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında Doğan, belediye bünyesinde arama kurtarma ekibi kuracaklarını söyledi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İzmir'de meydana gelen depremde canla başla çalışarak birçok vatandaşı enkaz altından kurtaran AKUT Denizli Temsilciliği ve DAK ekipleriyle bir araya geldi. Şeniz Doğan, AKUT ve DAK ekiplerine İzmir depreminde yaptıkları üstün çalışmalar nedeni ile dernek yöneticilerine ve gönüllülerine teşekkür etti. AKUT ve DAK'ın Merkez Kütüphane'nin alt kısmında bulunan toplantı salonunu tahsis edilirken, Doğan yeni ekip kuracaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü, "Sizler yeri geliyor kendinizden fedakarlık yapıyorsunuz. Yeri geliyor hiç uyumadan saatlerce çalışıyorsunuz. Yeri geliyor can tehlikesi yaşıyorsunuz, eşinizden çocuklarınızdan ayrı kalarak farklı hayatları farklı canları kurtarmaya çalışıyorsunuz. Merkezefendi Belediyemiz içinde sizlere destek olacak bir ekip kurmak istiyoruz. Bu anlamda eğitimlerin alınması durumunda da sizlerden ekibimize çalıştırılması ve bilgilendirilmesi anlamında desteğinizi bekliyoruz" dedi.

"Sonuna kadar sizlerin yanında olacağız"

Tahsis edilen yeri istedikleri kullanabileceklerini söyleyen Başkan Doğan, "Gerek lojistik anlamında gerekse yer anlamında sonuna kadar sizlerin yanında olacağız. Yine her türlü toplantınızda kütüphanemizin alt kısmında salonu sizlere tahsis etmek istiyoruz. Hem eğitimleriniz anlamında hem de yönetimsel toplantılarınızda istediğiniz şekilde kütüphanemizin altındaki salonu kullana bilirsiniz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı